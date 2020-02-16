Haberler » Güncel » Hizb-i İslami lideri Hikmetyar'dan Afganistan'daki barış sürecine sabotaj uyarısı Açıklaması - Haber

Hizb-i İslami lideri Hikmetyar'dan Afganistan'daki barış sürecine sabotaj uyarısı Açıklaması

Afganistan'daki Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, Taliban ile devam eden barış sürecinin bazıları tarafından sabote edilmeye çalışıldığını söyledi.

16.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:22Hizb-i İslami lideri Hikmetyar'dan Afganistan'daki barış sürecine sabotaj uyarısı Açıklaması
'daki Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, Taliban ile devam eden barış sürecinin bazıları tarafından sabote edilmeye çalışıldığını söyledi.
Hikmetyar, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, ABD ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinin önemli aşamaya geldiğini ancak Afgan diyaloğunun başlaması için ülke içinde henüz fikir birliğinin bulunmadığını belirtti.
Taliban'la diyaloğun başlaması için önce Afganlar arasında fikir birliğine ihtiyaç olduğunu ifade eden Hikmetyar, "Bazıları Taliban ile barış sürecine desek vermek yerine bu süreci kendi çıkarları için sabote etmeye çalışıyor" dedi.
Hikmetyar, barış sürecindeki fırsatlar iyi değerlendirilmezse ülkenin durumunun daha da kötü olacağı uyarısında bulundu.
ABD ile Taliban arasında varılacak muhtemel barış anlaşmasını desteklediklerini dile getiren Hikmetyar, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinin hem ABD'nin hem de Afganistan'ın yararına olacağını söyledi.
Trump barış müzakerelerini iptal etmişti
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

ABD ile görüşmelerin askıya alınmasının ardından Taliban, barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz şekilde kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu iki ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla yeniden başlamıştı.
Barış görüşmeleri süreci
Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük bir tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Afgan hükümetinin Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunması ve bu kapsamda Barış Konseyi kurması da ülkeye barışı getirmeye yetmedi.
Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Haziran 2013'te, hükümet ile Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanıyordu. Ancak Taliban'ın müzakerelerin yürütüleceği ofise "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti görüşmelerden çekilmişti. Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereleri de askıya alınmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Gülbeddin Hikmetyar, Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 12:33:12