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Hizbullah: israil'e ait askeri araç etkisiz hale getirildi

Hizbullah, İsrail'in Lübnan sınırına yakın noktada bulunan Avivim bölgesinde, İsrail'e ait bir askeri aracı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

01.09.2019 17:26 Hizbullah: israil'e ait askeri araç etkisiz hale getirildi
Hizbullah, İsrail'in Lübnan sınırına yakın noktada bulunan Avivim bölgesinde, İsrail'e ait bir askeri aracı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Yerel medya, Hizbullah'ın, İsrail'in Avivim bölgesindeki askeri aracı etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Ayrıca, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, askeri araçta bulunanlardan ölü ve yaralılar olduğu bilgisi de paylaşıldı.

'İSRAİL MEDYASI DA DUYURDU'

İsrail medyası, Lübnan tarafından tanksavar füzelerinin, İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) üssünü ve askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu. İsrail'in de tanksavar füzelerine karşı saldırı yaptığı bilgisine yer verildi.



Lübnan, İsrail, Güncel

Kaynak: DHA

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