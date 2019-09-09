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Hizbullah: İsrail'e ait bir drone'u düşürdük

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e ait bir drone'un düşürüldüğü ve ele geçirildiği belirtildi.

09.09.2019 08:12

Lübnan Al-Manar televizyonu tarafından aktarılan habere göre, Hizbullah, Lübnan'a ülkenin güney sınırından giriş yapan bir İsrail drone'unun 'gerekli silahlarla düşürüldüğünü' açıkladı.

Hizbullah ayrıca, vurdukları drone'un ellerinde olduğunu da belirtti.

Son bir haftada İsrail ile Hizbullah güçleri arasında yaşanan çatışmalar iki kuvveti savaşın eşiğine getirdi.

İSRAİL İKİ DRONE'LA SALDIRMIŞTI

İsrail tarafından yaklaşık bir hafta önce başlatılan gerginlikte patlayıcı yüklü iki drone'la Hizbullah'ın kalesine bir saldırı düzenlenmişti ve Hizbullah tarafından da misilleme açıklaması yapılmıştı.

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Hizbullah: İsrail'e ait bir drone'u düşürdük

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel

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