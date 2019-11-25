Haberler » Güncel » Hizbullahçı gruplarla protestocular karşı karşıya - Haber

Hizbullahçı gruplarla protestocular karşı karşıya

Hükümet karşıtı protestoların beşinci haftasına girdiği Lübnan'da eylemciler başkent Beyrut'ta Hizbullah taraftarlarıyla karşı karşıya geldi.

25.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:55Hizbullahçı gruplarla protestocular karşı karşıya
karşıtı protestoların beşinci haftasına girdiği 'da eylemciler başkent 'ta Hizbullah taraftarlarıyla karşı karşıya geldi.
Lübnan'da hükümet karşıtı protestolar beşinci haftasında devam ediyor. Başkent Beyrut'ta Hizbullah taraftarlarıyla hükümet karşıtı eylemciler karşı karşıya geldi. Beyrut'ta göstericilerin ana yol olarak bilinen Ring Köprüsü'nü kapatmasıyla Hizbullah ve Amal'ın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. İki grup arasında çıkan çatışmada taraflar birbirine taş attı, motosiklet ateşe verildi. Her iki tarafın birbirine taş atmasını engellemek isteyen asker ve çevik kuvvet polisi, tarafların karşı karşıya geldiği köprü üzerinde bariyer kurdu. Hizbullah ve Amal taraftarları Hizbullah bayrağı sallayarak "Şia, Şia" ve Hizbullah lideri Sayyed Hasan Nasrallah'ı destekleyen sloganlar attı. Göstericiler ise Hizbullah taraftarlarına "devrim" sloganlarıyla karşılık verdi.
Kalabalığı dağıtmak isteyen güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullandı. Lübnan sivil savunma ekibi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çatışmalarda yaralanan 5 kişiye müdahale edildiğini ifade etti. Yaşanan çatışma, Hizbullah ve Amal'a bağlı bir grubun geçtiğimiz ay Beyrut'un merkezinde bulunan protesto kampına saldırmasından bu yana en büyük gerginlik olarak nitelendirildi.
Hizbullah ve Amal, protestolar başladıktan sonra 29 Ekim'de istifa eden Başbakan Saad el-Hariri liderliğindeki koalisyon hükümetinde temsil ediliyordu. İran tarafından desteklenen Hizbullah, Hariri'nin istifasına karşı çıkmıştı.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO
Yüzlerce Lübnanlı dün, ABD'nin Lübnan'ın içişlerine müdahale ettiğini öne sürerek Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi. "Amerika'ya ölüm ve bağımsız Beyrut" sloganları atan göstericiler, İsrail ve Amerikan bayraklarını ateşe verdi. Bir gösterici, "Ülkemizi İsrail için terk etmeyeceğiz" dedi.
Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirmesine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.
(İHA)

Hükümet, Lübnan, Beyrut, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:06 flaş
13:06 Rusya'da kalaşnikoflu maganda gözaltına alındı
13:02 MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
13:02 MSB: "Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor."
13:01 Rektör Çomaklı, gençlerle bir araya geldi
12:55 Diyanet, faize bulaşmak istemeyen din görevlileri için çözüm buldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:20 CHP'li Özkoç'tan Muharrem İnce'ye sert sözler: Namertsin
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:13 Son dakika: Muharrem İnce'den CHP yönetimine çağrı: Bana iftira atanı bulup cezalandırmalıdır
11:04 Dipsiz Göl yeniden su tutar mı? Profesör acı gerçeği açıkladı: Ancak havuz olur
11:03 Chivas file bekçisi Jose Rodriguez'den kaleden kaleye gol
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
09:31 Arkadaşının yerine ehliyet sınavına girdi, gözaltına alındı
25.11.2019 13:09:01