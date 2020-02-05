Haberler » Güncel » Hızı 100 kilometreyi bulan lodos hayatı felç etti - Haber

Hızı 100 kilometreyi bulan lodos hayatı felç etti

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan ve zaman zaman hızı 100 kilometreyi bulan lodos hayatı felç etti.

05.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:40Hızı 100 kilometreyi bulan lodos hayatı felç etti
'in Körfezi'nde etkili olan ve zaman zaman hızı 100 kilometreyi bulan lodos hayatı felç etti. Şiddetli lodos nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de sabah erken saatlerde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası sebebiyle Edremit sahillerini dev dalgalar dövüyor. Edremit'in Akçay, Güre, Zeytinli ve Altınoluk Mahallerinde sahil kesiminde oturan vatandaşların yetkilerin uyarıları üzerine fırtınaya hazırlandıkları gözlendi. Zaman zaman hızı 100 kilometreyi aşan fırtına sebebiyle denizde 3 metreye kadar dalgalar oluştu. Lodos fırtınasından etkilenen Edremit sahillerinde denizciler ve balıkçılar teknelerini dere içlerine çekerek fırtınadan korumaya çalışıyor. Buna rağmen bazı teknelerin rüzgar ve yağış yüzünden su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği gözlendi. Özellikle dalgalar Zeytinli Mahallesi sahilinde denize yakın binaların duvarlarına kadar ulaşmaya başladı. Lodos fırtınası, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiliyor.
(Emrah Elmas/İHA)

Edremit Körfezi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:50  Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi konusu nedir? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı oyuncuları ve Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti!
11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
5.02.2020 13:43:40