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Hızına kimse yetişemedi

İlerleyen yaşına karşın azmi ile genç sporculara taş çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Ahmet Bayram'ın hızına Bursa'da da yetişemediler.

22.07.2019 11:06 Hızına kimse yetişemedi

"Uludağ Ultra Trail" koşusunda yarışan sporcu 297 kişiyi geride bırakarak genel klasmanda zirvede yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uludağ Ultra Trailer koşusu zorlu ve keyifli bir yarışa sahne oldu. 298 kişinin mücadele ettiği yarışta Manisa Büyükşehir Belediyespor adına Ahmet Bayram yarıştı. Bayram, 30 kilometrelik parkurda 297 kişiyi geride bırakarak zirvede yer aldı. Manisa'ya birincilik madalyasıyla dönen başarılı sporcu desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
Büyükşehir Belediyespor, Ahmet Bayram, Manisa, Spor, Güncel

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