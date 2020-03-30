Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hızını alamadı evin bahçesine uçtu

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine düştü.

30.03.2020 00:50 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:51
Hızını alamadı evin bahçesine uçtu
Denizli 'de kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine düştü. Evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiler göre, kaza akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi Gerzele Caddesi üzerinde meydana geldi. 20 ZK 170 plakalı otomobilin henüz belirlenemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Süratli olduğu öğrenilen otomobil bir evin istinat duvarının üzerinden geçerek bahçeye düştü. Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsünün imdat seslerini duyarak dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen vinç yardımıyla evin bahçesine düşen otomobil çıkartıldı. Ev sahibi Ali Rıza Yeniyol, "Televizyon izliyordum, bir gürültü oldu ve çıktım baktım araba ters gelmiş. Ben görmedim, sadece bir bayan bağırıyordu ondan sonra ambulans geldi, aldı gitti. Başka bir şey görmedim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hızını alamadı evin bahçesine uçtu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:15: Koronavirüs: Covid-19 salgınıyla ilgili yanıtı hala bilinmeyen 9 soru - Haberler 01:12: Fatih'teki bir iş hanında çıkan yangında 1 kişi yanarak feci şekilde can verdi - Haberler 01:10: Kolombiya'da koronavirüs önlemleri - Haberler 01:01: Hızını alamadı evin bahçesine uçtu - Haberler 00:56: Ticari taksilerde plaka uygulaması başladı - Haberler 23:40: Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi 23:40: Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi - Haberler 23:34: ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız - Haberler 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık 22:49: Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi - Haberler 22:41: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi - Haberler 22:14: İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı - Haberler