Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı - Haberler

Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı

Bursa'da viraja hızlı giren alkollü sürücü, otobüs durağına daldı.

22.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:30
Hızını alamayan alkollü sürücü durağa daldı
Bursa 'da viraja hızlı giren alkollü sürücü, otobüs durağına daldı. Kazada durakta otobüs bekleyen bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Hastanedeki mesaisinden çıkan Ali Köstereli, otobüs beklemek için hastane otobüs durağına gitti. Bu sırada fabrikalar bölgesinden şehir merkezine doğru seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 16 AGG 581 plakalı araç, viraj sonrasında hastane girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce bölgedeki taksi durağına daha sonra durağına daldı. Durakta bekleyen Ali Köstereli hızlı gelen araçtan kaçamazken iki ayağına da sert bir darbe aldı. Yapılan ilk kontrollerde sağ bacağında kırık olduğu belirlenen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün 0.32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Bursa, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Evden çıkamayan yaşlıların yardımına koşuyorlar - Haberler Polis otosunun önünde drift yapınca cezayı yedi - Haberler 65 yaş üstü vatandaş 112'yi arayıp maden suyu istedi - Haberler Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de gel-al servise döndü - Haberler Manavgat'ta çöplük alanda yangın - Haberler Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı - Haberler Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi - Haberler Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı - Haberler Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü - Haberler İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Loading