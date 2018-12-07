Hızını alamayan otomobil evin bahçesine uçtu
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçarak ters döndü. Kazada araç içinde sıkışan sürücü yaralandı. Olay 11.00 sıralarında Gebze Mevlana
Mahallesi 884/1 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Kayacık
yönetimindeki 41 D 6336 plakalı otomobil, yokuş aşağı indiği sırada yolun sağında bulunan ıslak ve kaygan zeminde kontrolden çıktı. Savrulan araç yokuş aşağı kayarak yolun bitimindeki evin bahçesine uçtu. Tek katlı evin bahçesine uçarak ters dönen aracın içinde sıkışan sürücü ise yaralandı. Kazayı görenleri ihbarı sonrasında olay yerine yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan sürücü Recep Kayacık, bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Fatih
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli,Gebze
07 Aralık 2018 Cuma 17:13