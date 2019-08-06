Haberler» 3. Sayfa» Haber

Hızını alamayan sürücü yaya geçidinde yaşlı adama çarptı

Zonguldak'ta hızını alamayan genç sürücü yaya geçidinden geçen yaşlı adama çarptı.

06.08.2019 19:49 Hızını alamayan sürücü yaya geçidinde yaşlı adama çarptı
Zonguldak'ta hızını alamayan genç sürücü yaya geçidinden geçen yaşlı adama çarptı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Atakan B. idaresindeki 34 BHC 333 plakalı araç yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Arslan Ç. (77) isimli yaşlı adama çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolundan hafif şekilde yaralanan Arslan Ç.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi alındı. Kazada araç sürücüsü Atakan Ballı ise trafik ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:07   Diyarbakır'da hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
21:06   Oksijen tüpü patladı, ambulans alev alev yandı
21:02   İzmir'de 484 litre sahte içki ele geçirildi
20:44   Bingöl'de trafik kazası: 3 yaralı
20:32   Tartıştıkları oto tamircisini dükkanında bıçakladılar
20:30   Erzincan'da 42,5 kilogram eroin ele geçirildi
20:29   Keşan Kent Konseyi'nden Eymen'in acılı ailesine taziye ziyareti