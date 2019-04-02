Hızır Acar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA TARAKLI belediye başkan adayı olan Hızır Acar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA TARAKLI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hızır Acar isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA TARAKLI adayı Hızır Acar kimdir? DP SAKARYA TARAKLI adayı Hızır Acar yüzde kaç oy aldı?

Hızır Acar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA TARAKLI belediye başkan adayı olarak gösterilen Hızır Acar TARAKLI ilçesinde % 0,78 oranında oy almıştır. TARAKLI ilçesinde % 0,78 oranında oy olan Hızır Acar adlı DP adayı toplamda 36 adet oy sayısına ulaştı.

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