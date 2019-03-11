Hızır" Yine Ortaya Çıktı

Kaynak: DHA

BEYOĞLU'nda çok sayıda eve para dolu zarf bırakan hayırsever, bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı. Yine evlerin kapısının altından içinde bin lira bulunan zarflar atıldı. "Hızır" adı verilen hayırseverin para dolu zarflarından alan ihtiyaç sahiplerinden bazıları gözyaşlarını tutamadı.Beyoğlu Hasköy'de geçen ay çoğunluğu gecekonduların bulunduğu evlerin kapılarının altından içerisinde bin TL bulunan zarflar bırakan kişiler bu kez Regaip Kandili gecesi Başakşehir'e bağlı Şahintepe'de ortaya çıktı. Mahallelilerin "Hızır" adını verdiği hayırsever adına çok sayıda eve para dolu zarf bırakan kişiler DHA kameraları tarafından görüntülendi. Zarfları alanlar hayırsever için "Allah razı olsun" derken, içinde bin TL bulunan zarfın üzerindeki notta, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller" yazdığı öğrenildi.Hasköy'de geçtiğimiz ay geceleri 3 kez gidip para dağıttıran kişiye mahalleli, "Hızır" adını vermişti. O işadamının halen kim olduğu bilinmiyor. Para dağıtanların bu kez adresi ise Başakşehir'e bağlı Şahintepe Mahallesi oldu. Gece lüks araçlarla mahalleye gelenler daha sonra ikişerli halde dağılıp sokaklarda daha önceden belirledikleri evlere içerisinde bin TL olan zarfları dağıttı. Regaip kandili gecesi dağıtılan parayı sabah uyandıklarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimisi okur yazarlığı olmadığı için paraya dokunmazken kimisi ise zarfı alarak, gönderen kişi için dualar etti. Zarfları dağıtanlar ise, bir anda karşılarında gördükleri DHA muhabirinin "Kim bu hayırsever. Herkes merak ediyor" sorusuna yanıt vermeyerek, başka sokaklara girdiler.ZARFTAKI NOTTA, DUA İSTEDİÇok sayıda eve dağıtılan zarfların üzerinde ise, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller" yazdığı öğrenildi."OKUMUŞLUĞUM YOK PARAYA DOKUNMADIM"Bazı mahalle sakinleri o gece yaşananları anlattı. 75 yaşındaki Parlak Kalaycı, gözyaşları arasında dualar ederken, "Ben önce kimseyi görmedim. Kapıyı açacaktım. Kapının arasına sıkıştırmışlardı. İçerisinden bin TL çıktı. Allah ayaklarına aracı vermesin, everine şenlik versin. Allah bin defa razı olsun. Okumuşluğum yok paraya dokunmadım. Bir yere koyup bekledim. Bir gün sonra üzerindeki yazıyı okuttum. Yardım olduğunu gördüm. Allah razı olsun. Allah bol kısmet versin" diye konuştu.Kadir Çeçen de "Lüks araçlarla geldiler. Saat bayağı ilerlemişti. Abiler geldi. Bir miktar zarflarda para bıraktılar. İhtiyaç sahibi olanları sordular. Ben de bildiklerimi söyledim. Onlar da bölge bölge dağıtmaya başladılar. Bu yardımı dağıtandan da dağıttırandan da Allah razı olsun" dedi. Şener Durmuş ise, "Bana gelen olmadı. Gelseler bana da verseler alırdım. Çok mağdur insanlar var. Allah razı olsun bu kişilerden" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini Şahin Eren de "Bize uğrayan olmadı. Komşulardan duydum. Lüks araçlarla zarf dağıtmışlar. Bu mahallede kirasını veremeyenler var. Allah adamın işini rast getirsin. Allah razı olsun. Öyle adamın elini ayağını öpüp başımızın üstüne koysak azdır" diye konuştu.- İstanbul