"Hızla Değişen Enerji Sistemini Keşfetmek" Semineri yapıldı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), 26 Eylül 2019 tarihinde dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT Enerji İnisiyatifi (MIT Energy Initiative) Araştırmacısı Dr. Emre Gençer'i konuk etti. Gençer, IICEC Enerji ve İklim Araştırmaları Serisi kapsamında hazırladığı "Hızla Değişen Enerji Sistemini Keşfetmek" isimli araştırmayı enerji alanındaki paydaşları ve kamuoyu ile paylaştı.

Araştırmada, enerji sistemindeki gelişim ve dönüşümün elektrik, ulaştırma ve sanayi sektörleri arasında daha fazla etkileşimi öne çıkardığı, yeni dinamikler kapsamında mevcut tekniklere ek olarak yenilikçi modelleme çalışmalarına ve sistem düzeyinde analizler için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiliyor. Enerji sektöründe talep artışı karşılanırken eş zamanlı olarak karbon yoğunluğunun da azaltılması bakımından önem taşıyan elektrik sektörüne ve hidrojen teknolojisine odaklanılan bu araştırma, enerji sisteminin bütüncül olarak ele alındığı, veri ile desteklenmiş, analitik yaklaşımların önemine işaret ediyor. Kaliforniya enerji sistemine ilişkin detaylı bir modellemenin vaka çalışması olarak gösterildiği bu analitik çalışma, gelişen enerji sisteminde öne çıkan teknolojik ve operasyonel dinamiklere ışık tutuyor.

Raporu hazırlayan Emre Gençer, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi alanlarda şimdiye dek sağlanan gelişmelerin enerji sektöründe karbon ayak izinin azaltılması bakımından önemli olduğunu belirterek, elektrik sistemi dışındaki alanlarda da teknolojik gelişmelerin önemine dikkat çekti. Gençer, hidrojenin yeni bir enerji taşıyıcısı olarak kullanımının önem taşıdığına dikkat çekerek, hidrojenin etkin şekilde kullanımı ve karbonun ayrıştırıp depolanmasıyla, hidrokarbon yakıtların daha sürdürülebilir şekilde değerlendirebileceğini ifade etti.

Emre Gençer, geliştirdikleri modelleme sisteminin sonuçları kapsamında enerjide dönüşümün ana vektörlerini detaylı olarak irdelediklerini belirtti. Gençer, enerjide talep artışı, enerjiye erişim ve karbon yoğunluğunun azaltılması dinamikleri çerçevesinde, bölgesel karakteristikleri de dikkate alan, bütüncül modelleme yaklaşımlarına ve geniş bir teknoloji portföyüne ihtiyaç olduğunu vurguladı.