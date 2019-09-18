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Hızlı Büyüyen İşletmelerin Yaşadığı En Büyük Handikaplar

Finans Uzmanı Ahmet Küçükkoyuncu, hızlı büyüyen işletmelerin yaşadığı handikapları Wise TV'ye anlattı.

18.09.2019 20:32
Finans Uzmanı Ahmet Küçükkoyuncu, hızlı büyüyen işletmelerin yaşadığı handikapları Wise TV'ye anlattı.

İşletmelerin büyüdükçe çeşitli sorunlarla karşılaştıklarının altını çizen Küçükkoyuncu, insan kaynakları başta olmak üzere finansal yönetim ve karlılık konusunda işletmeleri uyardı.

Küçük ölçekte başarılı olan işletmelerin insan kaynağını büyük ölçeğe taşırken handikap yaşadığını belirten Küçükkoyuncu finansal yönetimde de problemlerin baş gösterdiğini belirtti.

Finans Uzmanı Ahmet Küçükkoyuncu, karlılık konusunda ise "Hızlı büyüyen işletmelerin bir çoğunda kar marjı analizlerinin yeterince dikkate alınmadığını görüyoruz. Küçük ölçekteyken elde edilen karlılığın büyüyünce de tekrarlanmasını beklemek doğru olmayabilir" diye konuştu.

Küçükkoyuncu, işletmelerin iyi bir aksiyon planına sahip olması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: "İşletmeler, mümkün olduğunca insan kaynağı noktasında hazırlıklı olmalılar ve karlılıktaki beklentilerini revize ederek hedeflerini daha gerçekçi belirlemeliler"
Hızlı Büyüyen İşletmelerin Yaşadığı En Büyük Handikaplar

TV, Sektörel, Ekonomi

Kaynak: Wise.tv

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