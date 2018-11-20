Hızlı Davranabiliriz

Bugün ne yapılabilir ' Bugün oldukça hızlı hareket edebiliriz. Koç burcundaki Ay'la birlikte, Mars/Jüpiter karesi fazlasıyla cesur ve hareketli olabileceğimizi anlatıyor. Ancak kimi zaman aceleci bir tavır gereksiz harcamalara ve kayıplara da neden olabilir. Bugün eskilerden kurtularak kendimizi yenileyebileceğimizi imkanlar var. Ay Koç'ta iken varolanla yetinmeyecek ve gelecek yönünde daha istekli olacağız. Nelerden kaçınmalı ' Akşam saatlerinde (18: 44) Ay ve Venüs karşı karşıya geliyor. Bu transit yakın ilişkilere, duygusal alışverişe vurgu yapıyor. Bu saatlerde duygusal açıdan daha abartılı tepkiler verebilir ve aynı zamanda müsrif de olabiliriz. Yakın beraberliklerde önyargılı davranmamaya çalışmalıyız. Aceleci bir beklenti ve saflık içinde olabiliriz.