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CARMEDYA - Mercedes-AMG A35'i Hatchback karoser ile hatırlıyoruz. Modelin birde sedan karoseri günümüzde karşımıza çıkıyor.Sedan severler buraya. Mercedes- AMG A35 sedan, HBkardeşinden sonra ortaya çıktı. Tasarım konusunda ise ondan geri kalmış değil. Önyüzde tamponlar daha sportif organize edilmiş. 18 inç jantlarda otomobilinsportiflik algısını yükseltmiş. İsteğe bağlı bu jantlar 19 inç büyüklüğüyle dealınabiliyor.Yan etekler otomobilin bu versiyonuna özel tasarlanmış. Gecepaketiyle birlikte stop grubunun da LED desteğine kavuştuğunu görüyoruz. Arka bölümdebu otomobilin ateşli olduğunu hatırlatan çift çıkışlı egzoz sistemi yer alıyor.Sportif kokpitOtomobilin içerisinde standart A Serisi'nden farklı olaraksadece direksiyon göze çarpıyor. Bi direksiyon krom çıtalar ile şık kılınmış. Eşyagözleri ise standart model ile birebir aynı.Mercedes-AMG A35 sedan hangi motor ile gelecekHatchback kardeşi gibi Mercedes-AMG A35 sedan, 2.0 litrelikdört silindirli motor ile geliyor. Bu motor 302 HP güç ve 400 Nm tork değerisunuyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen model 0-100 km/s hızlanmasını4.7 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 250 km/s.The post Hızlı sedan: Mercedes-AMG A35 appeared first on Carmedya.