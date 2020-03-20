Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Hızlı tanı kiti, 15 dakikada koronavirüsü belirleyecek - Haberler

Hızlı tanı kiti, 15 dakikada koronavirüsü belirleyecek

Dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) belirlenmesi için daha fazla kişiye daha kısa zamanda test yapılabilmesi amacıyla hızlı tanı kiti de kullanılacak.

20.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:34
Dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) belirlenmesi için daha fazla kişiye daha kısa zamanda test yapılabilmesi amacıyla hızlı tanı kiti de kullanılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıkladı.
AA muhabirinin konuya ilişkin aldığı bilgiye göre, yerli tanı kiti ile yaklaşık 60 ile 90 dakikada sonuç alınırken, antijenden geliştirilen hızlı tanı kiti ile yaklaşık 15 dakika içinde sonuca ulaşılacak.
Daha kapsamlı olan yerli tanı kitinin kullanılmaya devam edeceği belirtilirken, daha fazla kişiye test yapılıp izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla hızlı tanı kitinin de uygulamaya başlanacağı kaydedildi.
İlk olarak halk sağlığı laboratuvarlarında kullanımına başlanan hızlı tanı kiti, ihtiyaç duyulan illerde de uygulanacak.
Yerli tanı ve hızlı tanı kitlerinde ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneği ile inceleme yapılıyor. Hızlı tanı kiti, 15 dakikada koronavirüsü belirleyecek

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüs belirlenmesi için Hızlı tanı kiti, 15 dakikada koronavirüsü belirleyecek
Etiketler : Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Haberler
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Haberler
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haberler
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Haberler
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Haberler
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Haberler
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Loading