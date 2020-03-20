Hızlı tanı kiti, 15 dakikada koronavirüsü belirleyecek

Dünya genelinde etkisini gösteren yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) belirlenmesi için daha fazla kişiye daha kısa zamanda test yapılabilmesi amacıyla hızlı tanı kiti de kullanılacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı bilgilendirmede, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıkladı.AA muhabirinin konuya ilişkin aldığı bilgiye göre, yerli tanı kiti ile yaklaşık 60 ile 90 dakikada sonuç alınırken, antijenden geliştirilen hızlı tanı kiti ile yaklaşık 15 dakika içinde sonuca ulaşılacak.Daha kapsamlı olan yerli tanı kitinin kullanılmaya devam edeceği belirtilirken, daha fazla kişiye test yapılıp izolasyonun sağlanabilmesi amacıyla hızlı tanı kitinin de uygulamaya başlanacağı kaydedildi.İlk olarak halk sağlığı laboratuvarlarında kullanımına başlanan hızlı tanı kiti, ihtiyaç duyulan illerde de uygulanacak.Yerli tanı ve hızlı tanı kitlerinde ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneği ile inceleme yapılıyor.

Kaynak: AA

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