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Hızlı Tanı Kitleri Hiçbir İşe Yaramıyor Olabilir!

Covid-19 virüsünün tanısında kullanılan hızlı tanı kiti için ortaya atılan yeni bir rapor oldukça ciddi bazı soru işaretlerine yol açtı.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
Hızlı Tanı Kitleri Hiçbir İşe Yaramıyor Olabilir!

Covid-19 virüsünün tanısında kullanılan hızlı tanı kiti için ortaya atılan yeni bir rapor oldukça ciddi bazı soru işaretlerine yol açtı.


"Başarı Oranı Düşük"


Virüsün hızlı bir şekilde yayılması ile birlikte en önemli şeylerden birisi hiç şüphesiz hız oldu. Bu noktada diğer testlere nazaran daha hızlı sonuçlar vermesi ile tanınan hızlı tanı kiti, ülkemizde de dahil olmak üzere pek çok ülkeden sipariş almıştı.


Çinli Bioeasy tarafından üretilen bu hızlı tanı kitleri yaklaşık on beş dakika gibi kısa bir süre içerisinde tanı koyup bu önemli sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı oluyordu. Nitekim geçtiğimiz günlerde ülkemize ilk parti teslimatları gerçekleşen ürünle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.


İspanya , Avrupa'da - şu an için - salgından en çok etkilenen ikinci ülke konumunda bulunuyor. Ülkenin en çok okunan gazetesi El Pais tarafından yapılan bir habere göre hızlı tanı kitlerinde doğruluk oranı yalnızca yüzde 30 seviyesinde. Bu değerin ise en az yüzde 80 sınırında olması gerekiyor.


Bu, her on testten yedisinin yanlış sonuçlar vermesi anlamına geliyor.


"Hükümet Çin'den alınan hızlı test kitinin denemesine başladı fakat ortaya çıkan sonuç pek tatmin edici değil. Bazı büyük hastanelerdeki laboratuvarlarda devam eden ilk sonuçlar cesaret kırıcıydı. Bu kitler, pozitif vakaları beklendiği gibi tanımıyor."


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"Bu değerler ışığında bu testleri kullanmanın bir anlamı yok."


İspanya Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan yetkililer söz konusu iddialar hakkında açıklama yaptı ve "Enstitü, resmi teknik belgelerdeki hassasiyet seviyesini karşılamadığını tespit etti." diyerek düşük başarı oranını doğruladı.


Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı söz konusu iddialar hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İspanya, Teknoloji

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