Hızlı tempo ve nefes kesici, takımını kur ve savaş!

Dünyadaki tüm mobil oyuncular, Tencent Games ve PUBG Corporation tarafından bugün yayınlanan güncellemenin bir parçası olan takım ölüm maçı modunu deneyimleyebilirler. PUBG MOBILE, bu güncellemeyle, çok sayıda oyun içi eklentinin yanı sıra, hızlı tempolu çatışmalar için heyecan verici bir 4v4 savaş modu sunuyor.

Bu yeni mod PUBG MOBILE oyuncularını "çorba parası" çıkartmak için iletişim kurmaya, birlikte çalışmaya ve hızlı düşünmeye yönlendiriyor. Birinci Şahıs Nişancı (FPP) ve Üçüncü Şahıs Nişancı (TPP) perspektiflerinde oynanabilen yeni mod, zaman kısıtlamalı yeniden canlanma ile takımları en çok skoru toplamak için yarıştıracak.

Yeni 0.13.0 güncellemesi, Tencent Games ve PUBG Corporation tarafından açıklanan yeni kilometre taşından hemen birkaç hafta sonra yayınlanıyor. App Annie'den alınan bilgilere göre, PUBG Mobile, Çin dışında 400 milyon indirilme ve 50 milyon günlük oyuncu ile bir kez daha etkileyici bir kilometre taşına ulaştı. PUBG MOBILE dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olarak, Golden Joysticks ödül töreninde ''Yılın Mobil Oyunu'' ödülünü alırken diğer 2018 yıl sonu ödüllerindeki hakimiyetini bir çok başka adaylıklarla da devam ettiriyor. PUBG MOBILE aynı zamanda bu sene başında tanıttığı yeni "Oyun Yönetim Sistemi" ile daha sağlıklı oyun oynama hareketine öncülük ediyor.

Kaynak: Bültenler