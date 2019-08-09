Haberler» Güncel» Haber

Hızlı tren ilk defa Hacıların hizmetine sunuluyor

Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirleri arasına geçtiğimiz yıl inşa edilen hızlı tren, bu yıl ilk defa Hac döneminde kullanılacak.

09.08.2019 13:21 Hızlı tren ilk defa Hacıların hizmetine sunuluyor
Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine şehirleri arasına geçtiğimiz yıl inşa edilen hızlı tren, bu yıl ilk defa Hac döneminde kullanılacak.

Suudi Arabistan'ın Ekim 2018'de kullanıma soktuğu "Harameyn Hızlı Tren Hattı" Mekke ve Medine arasını 10 saatten 2 saate indiriyor. Saatte 300 kilometre hız yapan tren, bu ilk defa Hac mevsiminde kullanılarak, hacıların hizmetine sunulacak. Geçtiğimiz yılki hacda Mekke ve Medine arasında 2,3 milyon Müslümanın yolculuk ettiği hesaba katıldığında, hac vazifesinin daha da kolaylaşması ve yaşanılan sıkıntıların azalması bekleniyor. - MEKKE

Suudi Arabistan, Mekke, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:10   Kurban Bayramı öncesinde Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı
15:10   Acemi kasaplara uyarı
15:10   Terzilerde bayram yoğunluğu
15:10   Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
15:10   Cansuyu Derneği 21 ülkede kurban kesecek
15:09   RİZE BAKAN TURHAN RİZE-ARTVİN HAVALİMANI GELECEK YIL AÇILIYOR-2
15:09   DİYARBAKIR RAPORDAKİ EKSİKLİK, ASMİN SARYA BEBEĞİ İLAÇSIZ BIRAKTI -ÖZEL