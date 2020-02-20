Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!

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HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN ÖZETİ

Eski dolandırıcı Domile ajan Brian arasındaki eski husumet yeniden alevlenir. Ancak ortak düşmanlarıyla mücadele etmek zorunda kalınca ikisi arasında yeni bir güven ortamı oluşmaya başlar. Birbirlerine güvenmek zorundadırlar. Omuz omuza mücadeleye girişen iki erkek intikam almanın en iyi çaresini bulmuştur: Direksiyon başındayken mümkün olan en yüksek limitleri zorlamak.

HIZLI VE ÖFKELİ 4 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Justin Lin

Oyuncular:Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso

Tür: Aksiyon

Yapım Yılı: 2009 (99 dk)

Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2009 Cuma

Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Yapımcı Firma: Neal H. Moritz Productions

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Fast and Furious 4