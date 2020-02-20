Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!

Hızlı ve Öfkeli 4, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Hızlı ve Öfkeli 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 4 konusu nedir, Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları kimler ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.
HIZLI VE ÖFKELİ 4 FİLMİNİN ÖZETİ
Eski dolandırıcı Domile ajan Brian arasındaki eski husumet yeniden alevlenir. Ancak ortak düşmanlarıyla mücadele etmek zorunda kalınca ikisi arasında yeni bir güven ortamı oluşmaya başlar. Birbirlerine güvenmek zorundadırlar. Omuz omuza mücadeleye girişen iki erkek intikam almanın en iyi çaresini bulmuştur: Direksiyon başındayken mümkün olan en yüksek limitleri zorlamak.
HIZLI VE ÖFKELİ 4 OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Justin Lin
Oyuncular:Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Laz Alonso
Tür: Aksiyon
Yapım Yılı: 2009 (99 dk)
Vizyon Tarihi: 3 Nisan 2009 Cuma
Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson
Yapımcı Firma: Neal H. Moritz Productions
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dil: İngilizce
Orijinal Adı: Fast and Furious 4