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Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hızlı ve Öfkeli 5 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 5 konusu, Hızlı ve Öfkeli 5 özeti ve Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hızlı ve Öfkeli 5 filminin detayları…

08.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:35

İzleyenleri ekrana bağlayan Hızlı ve Öfkeli 5 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim İçin Şampiyon filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 5 konusu nedir, Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları kimler ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 5 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski polis Brian ve Mia, Dom'u özgürlüğüne kavuşturduktan sonra Rio de Janeiro'da ortaya çıkarlar. Onların ölmesini isteyen ahlâksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu bilmektedirler. Peşlerine düşen sadece bu iş adamı değildir. Federal ajan Luke da ekibiyle birlikte harekete geçmiş ve Dom ile Brian'ın izini sürmeye başlamıştır.

HIZLI VE ÖFKELİ 5 OYUNCULARI VE KADROSU

Hızlı ve Öfkeli 5 Yönetmen: Justin Lin

Hızlı ve Öfkeli 5 Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris

Hızlı ve Öfkeli 5 Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Hızlı ve Öfkeli 5 Yapım Yılı: 2011 (130 dk)

Hızlı ve Öfkeli 5 Vizyon Tarihi: 29 Nisan 2011 Cuma

Hızlı ve Öfkeli 5 Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Hızlı ve Öfkeli 5 Yapım Ülkesi: ABD

Hızlı ve Öfkeli 5 Orijinal Dil: İngilizce

Hızlı ve Öfkeli 5 Orijinal Adı: Fast & Furious Five - Fast Five

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Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!

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