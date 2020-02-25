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Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hızlı ve Öfkeli 5 filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Hızlı ve Öfkeli 5 filmi hakkında Hızlı ve Öfkeli 5 konusu, Hızlı ve Öfkeli 5 özeti ve Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Hızlı ve Öfkeli 5 filminin detayları…

25.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:47Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!

Hızlı ve Öfkeli 5, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Hızlı ve Öfkeli 5 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 5 konusu nedir, Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları kimler ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİNİN ÖZETİ

Eski polis Brian ve Mia, Dom'u özgürlüğüne kavuşturduktan sonra Rio de Janeiro'da ortaya çıkarlar. Onların ölmesini isteyen ahlâksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu bilmektedirler. Peşlerine düşen sadece bu iş adamı değildir. Federal ajan Luke da ekibiyle birlikte harekete geçmiş ve Dom ile Brian'ın izini sürmeye başlamıştır.

HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Justin Lin

Oyuncular:Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2011 (130 dk)

Vizyon Tarihi: 29 Nisan 2011 Cuma

Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson


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