Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 6 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Hızlı ve Öfkeli 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hızlı ve Öfkeli 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir, Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler ve Hızlı ve Öfkeli 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gecenin karanlığında Los Angeles'ın arka sokaklarında, çeteler büyük paralar ortaya koyarak araba yarışları yaparak, tehlikeli oyunlara atılmaktadırlar. Bu oyunların hayatlarına olumsuz yönde getirisi olduğu gibi, şan, şöhret ve para gibi getirileri de olmaktadır.

Dominic bu yolla iyi ün yapmış, hayatını neredeyse buna adamış, hurda bir otomobili aldıktan sonra sağına soluna eklediği parçalarla yerde giden uçak kıvamına getirebilen bir adamdır.

Bir gün Brian adında yeni yetme bir genç gelir ve büyük bir cesaretle yarışa katılmak ister. Tavırları Dominic'in hoşuna gider, arkadaş olurlar. Brian, Dominic'in kızkardeşi Mia tarafından da hoşlanılmaktadır, fakat kimse onun gizli bir polis olduğunu bilmemektedir.

HIZLI VE ÖFKELİ 6 OYUNCULARI VE KADROSU

Hızlı ve Öfkeli Yönetmen: Rob Cohen

Hızlı ve Öfkeli Oyuncular: Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune

Hızlı ve Öfkeli Tür: Macera, Aksiyon

Hızlı ve Öfkeli Yapım Yılı: 2001 (106 dk)

Hızlı ve Öfkeli Vizyon Tarihi: 2 Kasım 2001 Cuma

Hızlı ve Öfkeli Senaryo: Ken Li]

Hızlı ve Öfkeli Yapım Ülkesi: ABD

Hızlı ve Öfkeli Orijinal Dil: İngilizce

Hızlı ve Öfkeli Orijinal Adı: The Fast and the Furious