Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 8 özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Hızlı ve Öfkeli 8 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hızlı ve Öfkeli 8 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler ve Hızlı ve Öfkeli 8 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR?

Tüm zamanların en popüler film serisi Hızlı ve Öfkeli, dünya çapında 1 milyar dolar gişe yapan ve en büyük altıncı film olan Hızlı ve Öfkeli 7'nin ardından Hızlı ve Öfkeli 8 ile devam ediyor. Dom ve Letty balayındadır ve Brian ile Mia da emekli olmuştur. Ekibin geri kalanı temize çıkınca, dünya turu yapan ekip normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın (Oscar ödüllü Charlize Theron) Dom'u kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklediğinde, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınavla yüzleşecektir.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI VE KADROSU

Hızlı ve Öfkeli 8 Yönetmen: F. Gary Gray

Hızlı ve Öfkeli 8 Oyuncular: Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham, Scott Eastwood, Vin Diesel

Hızlı ve Öfkeli 8 Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Hızlı ve Öfkeli 8 Yapım Yılı: 2017

Hızlı ve Öfkeli 8 Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017 Cuma

Hızlı ve Öfkeli 8 Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Hızlı ve Öfkeli 8 Yapımcı Firma: Itaca Films

Hızlı ve Öfkeli 8 Yapım Ülkesi: ABD, Japonya, Fransa

Hızlı ve Öfkeli 8 Orijinal Adı: The Fate of the Furious