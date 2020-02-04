Haberler » Gündem » Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 8 özeti! - Haberler

Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 8 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hızlı ve Öfkeli 8 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 8 konusu, Hızlı ve Öfkeli 8 özeti ve Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hızlı ve Öfkeli 8 filminin detayları…

04.02.2020 09:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:39

İzleyenleri ekrana bağlayan Hızlı ve Öfkeli 8 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hızlı ve Öfkeli 8 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler ve Hızlı ve Öfkeli 8 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR?

Tüm zamanların en popüler film serisi Hızlı ve Öfkeli, dünya çapında 1 milyar dolar gişe yapan ve en büyük altıncı film olan Hızlı ve Öfkeli 7'nin ardından Hızlı ve Öfkeli 8 ile devam ediyor. Dom ve Letty balayındadır ve Brian ile Mia da emekli olmuştur. Ekibin geri kalanı temize çıkınca, dünya turu yapan ekip normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın (Oscar ödüllü Charlize Theron) Dom'u kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklediğinde, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınavla yüzleşecektir.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI VE KADROSU

Hızlı ve Öfkeli 8 Yönetmen: F. Gary Gray

Hızlı ve Öfkeli 8 Oyuncular: Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham, Scott Eastwood, Vin Diesel

Hızlı ve Öfkeli 8 Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Hızlı ve Öfkeli 8 Yapım Yılı: 2017

Hızlı ve Öfkeli 8 Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017 Cuma

Hızlı ve Öfkeli 8 Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Hızlı ve Öfkeli 8 Yapımcı Firma: Itaca Films

Hızlı ve Öfkeli 8 Yapım Ülkesi: ABD, Japonya, Fransa

Hızlı ve Öfkeli 8 Orijinal Adı: The Fate of the Furious

Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 8 özeti!

Charlize Theron, Gündem, Sinema, Güncel


HABER YORUMLARI
Gündem

Son Dakika Haberleri

12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
4.02.2020 13:01:28