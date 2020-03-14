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Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 8 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hızlı ve Öfkeli 8 filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda ekrana gelen Hızlı ve Öfkeli 8 filmi hakkında Hızlı ve Öfkeli 8 konusu, Hızlı ve Öfkeli 8 özeti, Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Hızlı ve Öfkeli 8 filmi detayları.

14.03.2020 08:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:53
Hızlı ve Öfkeli 8 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 8 özeti!

Hızlı ve Öfkeli 8 filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Hızlı ve Öfkeli 8 filmini izleyecek olanların merak ettiği Hızlı ve Öfkeli 8 konusu nedir, Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler ve Hızlı ve Öfkeli 8 özeti gibi konuları inceliyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN ÖZETİ

Tüm zamanların en popüler film serisi Hızlı ve Öfkeli, dünya çapında 1 milyar dolar gişe yapan ve en büyük altıncı film olan Hızlı ve Öfkeli 7'nin ardından Hızlı ve Öfkeli 8 ile devam ediyor. Dom ve Letty balayındadır ve Brian ile Mia da emekli olmuştur. Ekibin geri kalanı temize çıkınca, dünya turu yapan ekip normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın (Oscar ödüllü Charlize Theron) Dom'u kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklediğinde, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınavla yüzleşecektir.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: F. Gary Gray

Oyuncular: Dwayne Johnson, Charlize Theron, Jason Statham, Scott Eastwood, Vin Diesel

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yapım Yılı: 2017

Vizyon Tarihi: 14 Nisan 2017 Cuma

Senaryo: Chris Morgan, Gary Scott Thompson

Yapımcı Firma: Itaca Films

Yapım Ülkesi: ABD, Japonya, Fransa

Orijinal Adı: The Fate of the Furious

Etiketler : Charlize Theron, Gündem, Sinema, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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