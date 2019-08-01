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"Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw"

Jason Statham ve Dwayne Johnson'ın rollerine geri döndüğü "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw", diplomatik güvenlik ajanı Luke Hobbs ve Deckard Shaw'ın; filmin antagonisti Brixton'a karşı ittifak kurmasını ve mücadele edişini konu ediniyor.

01.08.2019 09:02
Jason Statham ve Dwayne Johnson'ın rollerine geri döndüğü "Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw", diplomatik güvenlik ajanı Luke Hobbs ve Deckard Shaw'ın; filmin antagonisti Brixton'a karşı ittifak kurmasını ve mücadele edişini konu ediniyor.
Brixton rolünde seyirci karşısına Britanyalı oyuncu Idris Elba'nın çıktığı filmin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor.
Senaryosu Chris Morgan tarafından kaleme alınan filmin son bölümünün görüntü yönetmenliğini Jonathan Sela yaptı.

Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Güncel

Kaynak: AA

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