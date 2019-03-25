Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw Filmi

Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off film
i olan Hobbs & Shaw, seriden tanıdığımız Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanıyor. Başrollerini Dwayne Johnson ve Jason Statham’ın üstlendiği film
de “The Crown” dizisinin Prenses Margaret’ı Vanessa Kirby Deckard Shaw’un kız kardeşi olan bir MI-5 ajanına hayat verirken, Altın Küre ödüllü Idris Elba ise kötü adam olarak karşımıza çıkıyor. Yönetmen koltuğuna ise “John Wick”, “Sarışın Bomba” ve “Deadpool 2” film
lerinden tanıdığımız David Leitch'in oturduğu film
in senaryosunu Chris Morgan kaleme alıyor.Yönetmen:
David LeitchSenaryo:
Chris Morgan, Gary Scott ThompsonOyuncular:
Idris Elba, Dwayne Johnson, Vanessa Kirby , Eiza González, Jason Statham, Teresa Mahoney, Eddie Marsan, Cliff Curtis, John Tui, Joe Anoa'i, Stephanie Vogt, Viktorija Faith, Conlan Casal, Tim Connolly, David Mumeni, Ruth Horrocks, Bernardo Santos, Helena Holmes, Michel Alexandre Gonzalez, Kelemete Misipeka, Sonia Goswami, Amar Adatia, Manoj Anand, Eliana Sua, Daniel Eghan, Julian Ferro, Westley LeClay, Marian Lorencik, James Merrill, Rubens SaboiaFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Fast & Furious Presents: Hobbs & ShawYapımcı Firma:
Universal PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
02.08.2019Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Vanessa Kirby, Dwayne Johnson, Sinema
Kaynak: InterSinema.com