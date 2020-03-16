Menü
Haberler ›› Dünya ››Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu - Haberler

Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu

İngiliz oyuncu Idris Elba, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan oyuncu Idris Elba, "Panik yapmayın" dedi.

16.03.2020 22:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:28

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testi yaptırdığını ve testinin pozitif çıktığını paylaştı. Twitter 'dan açıklama yapan Elba, takipçilerine "Panik yapmayın" dedi.

BİRÇOK HOLLYWOOD YAPIMINDA ROL ALDI

İngiliz oyuncu İdris Elba, Thor: Ragnarok, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Pasifik Savaşı, Prometheus gibi birçok Hollywood filminde rol aldı. Luther isimli dizideki performansıyla Altın Küre ödülünün sahibi oldu.

IDRIS ELBA KİMDİR?

Asıl adı Idrissa Akuna Elba olan ünlü oyuncu 6 Eylül 1972'de Londra'da dünyaya geldi. İngiliz oyuncu İdris Elba, Thor: Ragnarok, Thor: Karanlık Dünya, Rocknrolla, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Pasifik Savaşı, Takers, Prometheus gibi birçok Hollywood filminde rol aldı.

ALTIN KÜRE ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ

Luther isimli dizide canlandırdığı Jonh Luther karakteriyle Altın Küre ödülünün sahibi oldu.

Oyunculuk dışında, yapımcılık ve rapçi kimliğiyle de bilinir. 20'li yaşlarının başında DJ'lik yapmıştır.

Daha önce 3 kez evlenen İngiliz yıldızın, 3 evliliği de boşanmayla noktalandı. Bu evliliklerinden 2 çocuğu oldu.

İdris Elba koronavirüs testinin pozitif çıktığını Twitter'dan duyurdu
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Etiketler : Idris Elba, Twitter, Magazin, Dünya

İlgili Haberler

Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: TürkiyeSon Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurduSunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladıStarbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildiÜç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladıKoronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Hacettepe Üniversitesi HastaneleriHacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Haberler
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Haberler
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Haberler
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak Haberler
Bakan Koca'dan karantinadan kaçmaya çalışan vatandaşlarla ilgili açıklama: Bundan sonraki süreçte problem olmayacak