Hizmet Edilsin Diye Gönderdiğimiz Paraları Kandil'e Peşkeş Çektiler"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "İstismar, ideolojik siyaseti yapanlar, yıllarca bu şehrin vergilerini, bizim bu şehre hizmet edilsin diye gönderdiğimiz paraları Kandil'e, başka yerlere peşkeş çektiler ama biz 'buna daha fazla müsaade edemeyiz' dedik ve gereğini yaptık." dedi.Bakan Varank, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Tunceli'de, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kurum müdürleri ile Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret etti, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleriyle kahvaltı yaptı.Beraberindekilerle jandarma ekiplerinin, Jandarma Bölge Komutanlığının helikopter pistinde çocukların ziyaretine açtığı araç ve ekipman tanıtımı programına katılan Varank, burada terörle mücadelede kullanılan araç ve ekipmanları inceledi, çocuklarla sohbet etti.Tunceli Valiliğini de ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzalayan Varank, Sonel'den kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı."Tunceli'ye 18 ayda yaptığı 625 milyon liralık yatırım"AK Parti İl Başkanlığına geçip partililerle bir araya gelen Varank, burada yaptığı konuşmada, Tuncelilere kendisine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Kente müjdelerle geldiklerini belirten Varank, şöyle devam etti:"Bugün sadece yerel yönetimimizin yaklaşık 18 ayda yaptığı 625 milyon liralık yatırımın resmi açılış töreni için buradayız. 625 milyon liralık yatırım 18 ayda yapıldı. Şundan emin olabilirsiniz bunun bir örneği daha Türkiye'de yoktur. Türkiye'nin değil belki de dünyanın en güzel coğrafyasında yaşıyorsunuz, bunun kıymetini bilmeniz lazım. Kayyum belediyeciliğiyle 18 ayda bu şehrin ne hale geldiğini, hizmetin nasıl arttığını, kayyum ile bu şehrin nasıl abat edildiğinin en yakın şahitlerisiniz. "Varank, Tunceli'nin daha önce adeta kasaba görünümünde olduğunu ve belediyecilik anlamında hiçbir hizmet alamadığını aktararak kentin parkları ve yapılan hizmetlerle içleri ferahlatan bir şehir haline geldiğini dile getirdi."Paraları Kandil'e peşkeş çektiler"Varank, kentteki başarılı çalışmaları şehirdeki yöneticilerin uyumuyla yakaladıklarını ifade ederek şunları söyledi:"İstismar, ideolojik siyaseti yapanlar, yıllarca bu şehrin vergilerini, bizim bu şehre hizmet edilsin diye gönderdiğimiz paraları Kandil'e, başka yerlere peşkeş çektiler ama biz 'Buna daha fazla müsaade edemeyiz.' dedik ve gereğini yaptık. Şimdi Valiliğiyle, kayyumuyla, güvenlik güçleriyle, yerel yöneticileriyle tam bir uyum yakalayarak nasıl başarılı icraatlar yaptığımızı herkese gösterdik. Ben eminim AK Parti'ye oy vermeyen Tuncelililer de bu hizmeti memnuniyetle karşılamaktadırlar. Bize düşen tevazu, samimiyet ve gayretle onların kapılarını çalmamız, onların gönüllerine dokunmamız, onlara bu hizmeti anlatmamız lazım."Samimiyetle gönüllere dokunarak ikna edilmeyecek kişi sayısının çok az olduğuna işaret eden Varank, seçime sayılı günler kala partililerden seçim çalışmalarında gayret göstermelerini istedi.Tunceli'de AK Parti'nin kazanmasını istediğini vurgulayan Varank, yerel seçimlerde "beka meselesi" konusunun konuşulduğunu hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:"Son 6 senede hangi kumpaslarla, hangi tuzaklarla mücadele ettiğimizi biliyorsunuz. 15 Temmuz'da doğrudan bir darbe girişimiyle mücadele etmek zorunda kaldık. O darbe girişiminin üstesinden gelmek zorunda kaldık. 6-7 Ekim olaylarıyla şehirlerimizi kan gölüne, ateş topuna çevirmek isteyenlerle mücadele etmek zorunda kaldık. Biz maalesef Tunceli'de canlı yayında şehir ortasında nasıl terör saldırısı düzenlendiğini Batı'da, Ankara'da izledik. En en ufak bir zayıflama emaresinde yine bu tuzakları harekete geçirmek isteyenler, ellerini ovuşturarak yine 'Bu ülkeye nasıl zarar verebiliriz, bu ülkeyi bir arada tutan sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl zarar verebiliriz?' diye piyasaya çıkacaklar. Onun için biz yerelde belediyecilik anlamında hizmet istiyoruz, şehirlerimizi en iyi yönetecek yöneticilerimizi seçmek istiyoruz."Tunceli'ye çok güvendiğini anlatan Varank, 31 Mart'ta AK Parti'nin Tunceli'de zaferle çıkacağını sözlerine ekledi."Huzur ve güven için gerekli adımları attık"Konuşması sonrası Millet Bahçesi'ni gezen Varank, gazetecilere, kentte kayyum atandıktan sonra çok güzel hizmetlerin yapıldığını söyledi. Çok sayıda tesisin açılışını gün içinde gerçekleştireceklerine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:"Tunceli Türkiye'nin belki dünyanın en güzel coğrafyalarından biri. Herkesin ilgiyle alakayla gelip ziyaret edeceği bir yer, en önemli şey burada huzur ve güvenin olmasıydı. Biz de güven ve huzurun burada hakim olması için gerekli adımı attık. Bu sene Dünya Rafting Şampiyonası Tunceli'de gerçekleştirilecek. 31 Mart'ta Tuncelililerden doğru tercih yapmalarını kendi gelecekleri ve çocukları için oy vermelerini istiyoruz."