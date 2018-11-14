Hizmet İhracatçıları Birliği'nin Ankara Ziyareti

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:35



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:35

Yazılım, turizm, yurt dışı müteahhitlik, yük ve yolcu taşımacılığı, dizi-film, sağlık, danışmanlık gibi hizmet alanlarında ihracat yapan firmaları bir çatı altında toplamak amacıyla kurulan ve Başkanlığı Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı tarafından yürütülen 'Hizmet İhracatçıları Birliği', Ankara'da kapsamlı bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.Birlik Başkanı M. İlker Aycı ve Başkan Yardımcısı Ahmet Akbalık ile birlikte üyeler Mehmet Erdoğan, Mehmet Fatih Aksoy, Mustafa Aydın, Salih Zeki Çakır, Fatih Volkan Kazova, Kamil Orman, Emre Eldener ve Ömer Gülen tarafından gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ilgili heyet, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Mehmet Cahit Turhan, T.C. Milli Eğitim Bakanı Sn. Ziya Selçuk, T.C. Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy tarafından makamlarında kabul edildi.Gerçekleştirilen görüşmelerde, ülkece içerisinden geçilen zorlu sürecin bugün büyük ölçüde bertaraf edilmiş olmasında önemli bir katkıya sahip olan birlik, bundan sonraki sürece hakim olması planlanan pozitif seyirde ne yönlü aksiyonlar alınabileceği ve bu aksiyonların kapsamı ve fiiliyatı ile ilgili olarak ismi geçen Bakanlar ile karşılıklı istişarede bulunma imkanı buldu.Görüşmelerle ilgili görüş beyan eden Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı M. İlker Aycı; "Bugün bizim için çok kıymetli olan bir dizi görüşmeyi gerçekleştirmek üzere, Sayın Bakanlarımızca kabul edilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir görüşme, kendi içerisinde çok önemli ve faydalı fikir alış verişleri içeren toplantılardı. Bu toplantılarda önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ihracatındaki hedeflerini en hızlı şekilde yakalamak ve ülkemize sür'atle döviz girdisi sağlayabilmek adına hangi aksiyonları alabileceğimize dair değerli bakanlarımızla önemli konular üzerinde durduk. Hizmet İhracatçıları Birliği olarak on farklı sektörümüzün temsilcisiyle birlikte ihracata daha büyük bir ivme kazandırabilmek adına ihracat seferberliğini hizmet sektöründe başlattık. Yaklaşık 50 milyar dolarlık ihracatımızı 150 milyar dolara çıkartabilmek için önümüzdeki engelleri kaldırtmak üzere kıymetli bakanlarımızla istişarelerde bulunduk." dedi. - İSTANBUL