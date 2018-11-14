Hizmet İhracatçıları Birliğinin Ankara Temasları

Başkanlığını Türk Hava Yolları
(THY
) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın yürüttüğü, "Hizmet İhracatçıları Birliği" heyeti, Ankara
'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Aycı ile birliğin başkan yardımcısı Ahmet Akbalık
, üyeler Mehmet Erdoğan
, Mehmet Fatih Aksoy
, Mustafa Aydın
, Salih Zeki Çakır
, Fatih Volkan
Kazova, Kamil Orman, Emre Eldener ve Ömer Gülen, ziyaretler kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy tarafından makamlarında kabul edildi.
Görüşmelerde, ülkece içerisinden geçilen zorlu sürecin bugün büyük ölçüde bertaraf edilmiş olmasında önemli bir katkıya sahip olan birliğin, bundan sonraki sürece hakim olması planlanan pozitif seyirde ne yönlü aksiyonlar alınabileceği, bu aksiyonların kapsamı ve fiiliyatı ile ilgili olarak bakanlar ile karşılıklı istişarede bulunuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aycı, görüşmelerin kendi içinde çok önemli ve faydalı fikir alışverişleri içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Toplantılarda önümüzdeki dönemde Türkiye
'nin ihracatındaki hedeflerini en hızlı şekilde yakalamak ve ülkemize hızla döviz girdisi sağlayabilmek adına hangi aksiyonları alabileceğimize dair değerli bakanlarımızla önemli konular üzerinde durduk. Hizmet İhracatçıları Birliği olarak on farklı sektörümüzün temsilcisiyle birlikte ihracata daha büyük bir ivme kazandırabilmek adına ihracat seferberliğini hizmet sektöründe başlattık. Yaklaşık 50 milyar dolarlık ihracatımızı 150 milyar dolara çıkartabilmek için önümüzdeki engelleri kaldırtmak üzere kıymetli bakanlarımızla istişarelerde bulunduk."
Türk Hava Yolları,Ankara
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:25