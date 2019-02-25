Hizmet İhracatı Diş Tedavisi İle Büyüyor!

Hospitadent'in TİM'in (Türkiye İhracatçılar Meclisi) "Türkiye'nin 500 Hizmet İhracatçısı" araştırmasında "Diş Tedavi Hizmetleri" kategorisinde 1. olduğunu, "Sağlık Hizmetleri İhracatı" kategorisinde de 15. olduklarını ifade eden Hospitadent Diş HastanesiYönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Ahmet Selvi "Yabancı hastalar en çok İmplant tedavisi, Estetik Gülüş Tasarımı (Hollywood Smile), kaplama uygulaması ve dijital diş hekimliği ile 1 günde diş tedavisi için bizi tercih ediyor. Tedavi ücretlerinin düşük olması tedavi kalitesiyle birleşince sağlık turizminde Türkiye'nin tercih edilmesi kaçınılmaz oluyor." diye konuştu.

Türkiye Diş Tedavisinde 4. Sırada

Türkiye'nin sağlık turizmde 3. Sırada yer aldığını belirten Diş Hekimi Selvi, "Her ne kadar 2016 yılında sağlık turizmi gelirlerinde%15-20 düşüş yaşansa da Türkiye'yi sağlık turizmi nedeniyle ziyaret eden hasta sayısı 2013-2017 döneminde toplam 1 milyon 852 bin 975 oldu, ülkenin elde ettiği gelir ise yine aynı dönemde toplam 4,4 milyar dolar olarak bilinmektedir. Devletin sağlayacağı teşvikler ile 2023 yılında 20 milyar dolar olan hedefin tutturulacağına inanıyorum. Onkoloji tedavisinde Türkiye sağlık turizminin merkezi olma noktasında ilerliyor. Bunu tüp bebek tedavisi, organ nakli, ortopedi tedavisi, kalp cerrahi ve diş tedavisi takip ediyor. Sağlık turizmi ile Türkiye'ye gelen hasta sayılarına baktığımızda diş tedavisi 4'üncü sırada yer alıyor.

7'si İstanbul'da, 1'i Kayseri'de, 2'si ise yurt dışında olmak üzere toplam 10 şube, yurt dışında 3 irtibat ofisi, 1 tane de klinik partnerleri bulunduğunu ifade eden Diş Hekimi Selvi "Sağlık turizmi kapsamında yılda yaklaşık 15 bin yabancı hasta tedavi etmekteyiz. Diş tedavi için başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Arap ülkeleri ve Azerbaycan gibi Türkiye cumhuriyetlerden diş tedavisi için hastalarımız gelmektedir. Ciromuzun yüzde 30'unu ise sağlık turizmi kapsamında hizmet verdiğimiz hastalardan karşılamaktayız" bilgisini verdi.

İstanbul Şerifali'de Yeni Bir Şube

Sağlık turizmde artan talebi karşılamak için şube ağlarını İstanbul'da genişletmeyi amaçladıklarını ve bu nedenle yakın zamanda İstanbul Şerifali'de yeni bir şube açılışı yaptıklarını belirten Diş HekimiSelvi, yurt dışı yatırımlarına da değinerek 2019 yılı içerisinde de 3 yurt içi, 1 yurt dışı şube açmayı hedeflediklerini ayrıca 2 yurt dışı irtibat ofisi açma hedeflerinin olduğunu bildirdi.

Kaynak: Bültenler