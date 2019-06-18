18.06.2019 14:26
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Hizmet-İş kortejinden Mursi için gıyabi cenaze namazı

Hizmet-İş kortejinden Mursi için gıyabi cenaze namazı

CHP yönetimindeki Bolu Belediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto eden işçiler, "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 8.

CHP yönetimindekiBoluBelediyesinde yaşanan işten çıkarmaları protesto eden işçiler, "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün 8. günündeAnkara'nınKahramankazanilçesine yakın Kurtboğazı Barajı mevkinde dinlendikleri sırada,Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilkCumhurbaşkanı Muhammed Mursiiçin gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hak-İş Konfederasyonu veHizmet İş Sendikasıtarafından Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaya yönelik gerçekleştirilen hak ve adalet arayışı yürüyüşü, bugün 8. gününe ulaştı. 250 kişinin bulunduğu grup Ankara'nın Kahramankazan ilçesine 13 kilometre kala yürüyüşe başladı. Yürüyüş öncesinde basın açıklaması yapıldı. Emek ve Adalet Yürüyüşü yürüyüşü kortejinde, Hizmet İş Sendikası Kurucu ve Onursal BaşkanıHüseyin Tanrıverdi, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan YardımcılarındanHalil Özdemir,Celal Yıldız,Mehmet Keskinve Sağlık-İş Sendikası Başkanı Devlet Sert yer aldı. Kortej, Kahramankazan ilçesine gelmeden yemek yeme molası için girdiği Kurtboğazı Barajı girişinde Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Muhammed Mursi,Güncel

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