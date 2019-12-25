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Hizmet-İş sendikası Akkışla Belediyesiyle anlaştı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Akkışla Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

25.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:33 Hizmet-İş sendikası Akkışla Belediyesiyle anlaştı
Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanlığı ile Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Akkışla Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte maaşlarda ve sosyal haklarda artış olacağını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, " Geçmişte yıllarca Melikgazi Belediyesinde tecrübesinden yararlandığımız Belediye Başkanımıza işçilerimize ve sendikamıza gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Akkışla İlçemize de güzel hizmetlerde bulunacağından eminiz. İmza altına aldığımız toplu iş sözleşmemizin yürürlüğe girmesiyle birlikte maaşlarda ve sosyal haklarda yüzde 16 oranında artış yapılacaktır. Sözleşmemizin taraflara hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan' da imkanları dahilinde verebilecekleri en iyi zammı verdiklerini söyleyerek "İnşallah ileri de çalışanlarımızı daha da memnun edeceğiz. İmkanlarımız nispetinde verebileceğimiz zammın en iyisini arkadaşlarımıza vermeye çalıştık. Aldıkları zammı da aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. Sözleşmemiz iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Hizmet İş Sendikası, Akkışla, Kayseri, Hak İş, Güncel

Kaynak: İHA

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