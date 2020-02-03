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Hizmet-İş Sendikası deprem bölgesine bir tır yardım gönderdi

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderdi.

03.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:08Hizmet-İş Sendikası deprem bölgesine bir tır yardım gönderdi
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderdi.
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, yardım tırının deprem bölgesine uğurlanması için Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü Kampüsü'nde düzenlenen törene katıldı.
Arslan, konuşmasına, İdlib'de rejim unsurlarının topçu atışıyla şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak başladı.
Türkiye'nin deprem kuşağındaki bir ülke olduğu gerçeğini herkesin bildiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:
"Ne yazık ki her depremde can ve mal kaybımız oluyor. Bu duruma son vermemiz gerekiyor. ' öldürmez yapı öldürür' diye bir söz var. Depremin hemen ardından bölgedeydik. Orada bir kez daha gördük ki mesele sağlam yapı yapmaktan geçiyor. Bu depremlerin bundan sonraki süreçte daha dikkat etmemize, daha doğru işler yapmamıza vesile olacağına inanıyorum."
Hak-İş ve Hizmet-İş'in gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki felaketlerin ardından her zaman mazlumlar için düzenlenen yardım kampanyalarına destek olduğunu anımsatan Arslan, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz haftalarda İdlib'de yaşanan felakete 'dur' demek ve oradan sınırlarımıza yönelen Suriyeli kardeşlerimiz için 'acil' koduyla bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanyamız devam ediyor. Kampanyamız devam ederken Elazığ ve Malatya'da deprem oldu. Deprem bölgesine de AFAD üzerinden yardım kampanyası başlattık. Milletimizin dayanışmasının en güzel örneklerinden birini son depremle bir kez daha gördük. Bugün yola çıkacak yardım tırındaki acil yardım malzemelerine katkıda bulunan tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum."
Uğurlama törenine, TKİ Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ayar, Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz ve sendika yöneticileri katıldı.
Yardım malzemelerini taşıyan tır, konuşmaların ardından deprem bölgesine hareket etti.

Hizmet İş Sendikası, Hak İş, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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