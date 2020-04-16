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Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Çelik'ten Başkan Palancıoğlu'na teşekkür

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, işçilere iaşe yardımında bulunulmasıyla ilgili Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.

16.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:26
Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Çelik'ten Başkan Palancıoğlu'na teşekkür
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, işçilere iaşe yardımında bulunulmasıyla ilgili Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.
Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadelede gece gündüz demeden çalışan üyelerine fedakarlıkları için Melikgazi Belediyesi tarafından iaşe yardımında bulunulmasından memnun olduklarını belirtti.
Melikgazi Belediyesinin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Belediye hizmetleri bu süreçte hiçbir şekilde aksamadan devam ediyor. Ülke olarak zor şartlardan geçiyoruz. Raporlu ve risk grubunda olan üyelerimizin idari izinli sayılmasıyla bilhassa temizlik işleri ve geri dönüşümde çalışan arkadaşlarımızın iş yükü iki üç katına çıktı. Bunan dolayı da çalışan tüm üyelerimizin Allah yardımcısı olsun. Melikgazi Belediyesi tarafından çalışan üyelerimize bu iaşenin dağıtılması bizleri sevindirdi. Verilen bu iaşe ve alışveriş çeki aynı zamanda ramazan ayı içinde verilecek. Yani bugün birimlerde dağıtılan çek aynı şekilde ramazan ayında da üyelerimizin tamamına verilecek. Başkanımıza dağıtmış olduğu bu iaşe için üyelerimiz, sendikam ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Hizmet İş Sendikası, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Hak İş, Güncel
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