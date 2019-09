AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimden önce "belediyelerdeki hiçbir işçiyi işinden etmeyeceğine" dair söz verdiğini belirterek, "Gelinen noktada, ben artık her hafta sendika başkanlarını arıyorum, rakam alıyorum. Çünkü rakam her hafta değişiyor. En son aldığım rakam, sadece Hizmet-İş Sendikasına mensup 2 bin 300 işçinin işine son verdiler." dedi.Özhaseki, Bursa'da bir otelde dördüncüsü gerçekleştirilen "AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin her anlamda devrim niteliğinde işler yaptığını söyledi.Geçmiş iktidarlarla kıyaslandığında AK Parti'nin üstüne düşen görevleri hakkıyla yaptığını dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:"Elbette 'Her şeyi yaptık. Hiç hatamız yok. Kusurumuz, noksansız bir vaziyette işimize devam ediyoruz. Bizde hata, kusur olmaz.' demiyoruz. Böyle bir iddianın peşinde değiliz. İnsanız, nihayetinde hata yapabiliriz ama bilerek, kasıtlı olarak asla hataya devam etmeyiz. Hata yapanları da zaten kulağından çekip uyarırız. Daha olmadı bir kenara da olsa çekip atmasını da biliriz."Yapılan başarılı işlerle Türkiye 'yi dünyanın 17. büyük ekonomisi haline getirdiklerini aktaran Özhaseki, "Şu anda itibarlı bir ülkeyiz. Gittiği her yerde Cumhurbaşkanımız ayakta karşılanıyor ve 'süper güçler' liderleriyle eşit bir şekilde dimdik mücadelesini veriyor." değerlendirmesinde bulundu.Özhaseki, inançlar üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, "Şimdi Meclis'teki hanım kardeşlerimizin yarısının başı açık yarısının kapalı. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Söylemek bile ayıp. Söylerken utanıyorum. Kardeşlik var, dostluk var. Cumhuriyete hiçbir şey olmadı, olmaz da zaten. Laiklik bir zede de tehlike de görmedi." diye konuştu."Belediyecilikte Türkiye çok geç kaldı"AK Parti döneminde kazanılan başarıların hepsinin arka planında büyük bir emek, gayret ve gözyaşı olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Belediyecilik denildiğinde, Türkiye'nin bu noktada çok geç kaldığını her zaman söyleyebiliriz." dedi.Özhaseki, en zor zamanlarda medeniyet kurmuş Selçuklu ve Osmanlı devletinin yapılarına bir medeniyetin adının konulabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bütün şehirlerimize bakın, istisnalar vardır kabul ediyorum, kimliksiz ve sağlıksız şehirlere sahip olduk. Sağlıklı, depreme dayanıklı değil. Kimlikli değil. Baktığınız zaman yeni yapılar için herhangi bir isim koymakta zorlanıyoruz. Osmanlı'nın ortaya koymuş olduğu medeniyet inşasıyla hepimiz iftihar ediyoruz. Selçuklu'nun Anadolu'da ortaya koyduğu şehirciliğe imreniyoruz. Şimdi ne diyebiliriz ki? Yüz yıldır cumhuriyet ile yaşıyoruz, inşallah böyle gideriz, daha da iyiye gideriz. Üniversitelerimiz, okumuş, tahsilli insanlarımız var. Birçok şehirde yapılanlara bakıldığı zaman ne şehri dersiniz? Olsa olsa arabesk medeniyet dersiniz. Şurada 50 katlı bina, yanında iki tamirhane, arasında üç gecekondu, onun yanında kırk yıllık beş katlı binalar, şurada kentsel dönüşüme girecek bölümler. Böyle bir ortam. AK Parti kadroları böyle ortamlarda, zor bir dönemde işe başladı."AK Parti belediyelerinin kendisiyle yarıştığını ve hep ileriye baktığını aktaran Özhaseki, "Kimseyi örnek falan aldığımız yok. Tatil bize yakışmaz mı? Bize de yakışır. Yan gelip yatmak yakışmaz mı bize de yakışır ama gece gündüz demeden niye koşuyoruz? Bizim bir derdimiz, ukdemiz, davamız, millete karşı borcumuz, medeniyetimize karşı sorumluluğumuz var. Bunu yerine getirmemiz lazım." dedi."Yalan, bunların genel siyaseti oldu""İstanbul ve Ankara'yı kaybetmiş olmanın can sıkıntısı elimizde var doğru, ama yine birinci partiyiz." diyen Özhaseki, milletin AK Parti'yi sevdiğini, AK Parti'ye güvendiğini ve gelecekte AK Parti'den daha büyük işler yapmasını beklediğini söyledi.Özhaseki, ana muhalefet partisinin seçim öncesi çok vaatlerde bulunduğunu, çok söz verdiğini ve bazı illerde de iş başına geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:"Seçimler gelirken siz CHP Genel Başkanının ağzından 'Çalışan hiç kimse ile uğraşmayacağız, hiçbir işçi kardeşimizi işinden etmeyeceğiz. Bu namus, şeref sözüdür.' dediğini duydunuz mu? Duydunuz, bunları defalarca söyledi ve adayların hepsine tekrarlattılar. Millet de bunlara inandı. Gelinen noktada, ben artık her hafta sendika başkanlarını arıyorum, rakam alıyorum. Çünkü rakam her hafta değişiyor. En son aldığım rakam, sadece Hizmet İş Sendikasına mensup 2 bin 300 işçinin işine son verdiler."Bunun bir zulüm olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Sendikalardan istifa sayısı 23 bin 795. İşçi, CHP iş başına gelince hidayete ermiş bir gecede sendika değiştirmiş. 200 işçiyi sürgüne göndermişler. Antalya'da 150 kilometre ötedeki bir belediyeye sürgüne gönderiyorlar. Günahtır, zulümdür. Zulümle abad olunmaz. Bunların hiçbirisi unutulmaz. Bunlar bir kenara yazılıyor. Ne oldu, hani namus, şeref sözüydü? Nereye gitti bunlar Kemal Bey? Ne yazık ki bu sözlerin hepsinin bir kandırmaca olduğunu görüyoruz. Yalan, bunların genel siyaseti oldu ve algı operasyonları da birinci özel işleri oldu." değerlendirmesinde bulundu."Bütçe, teröristleri canlandıracak şekilde elemanlara veriliyor"Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinde yapılan görevlendirmelere değinen Özhaseki, "Mecliste dahil 'Bu PKK terör örgütüdür, katil bir örgüttü.' diyen bir tek HDP'liye rastladınız mı? Hayır, övgüyle devam ediyorlar. Affedersiniz bazen kendilerinden geçiyor sapıklar, 'tükürürlerse bizi boğarlarmış tükürüklerinde.' Bunu söyleyecek kadar da adileşiyorlar." dedi.HDP'li belediyelerin mali tablolarına işaret eden Özhaseki, bu belediyelerin bütçelerinin çoğunun personele harcandığını, yatırım bütçelerinin neredeyse sıfır olduğunu belirtti.Özhaseki şöyle konuştu:"Devlet buradan tertemiz para gönderiyor. Bu efendiler personele veriyorlar, aslında kanunen yüzde 30 barajını çoktan aşıyorlar ama arkasında kalan bölümü de taşeron suretiyle yine elemanlara vermeye, daha doğrusu teröristleri canlandıracak şekilde elemanlara vermeye devam ediyor. Yatırım, sıfır. Birçok belediyede karşımıza çıkan tablo da bu. Bundan dolayıdır ki oralara başkan vekilleri atandı."