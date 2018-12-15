Hizmet-İş Sendikasının Toplantısı Nizip'te Yapıldı

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş
Şube Başkanlığının bilgilendirme toplantısı Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde yapıldı.
Nizip Belediyesinin nikah ve konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Ömer Çınar
, 2019 yılında bir toplu sözleşme yapmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Bu sözleşmenin yapılması için sendikamızın genel başkanı ciddi bir gayret içinde. Çünkü bu sözleşme işçilerimiz için çok önemli ve onlar için büyük bir rahatlık getirecek. Bizler bu konularda çalışanlarımızın daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.
Toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:52