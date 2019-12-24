Haberler » Güncel » Hizmet-iş sendikasıyla sözleşme yenilendi - Haber

Hizmet-iş sendikasıyla sözleşme yenilendi

Develi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki sözleşme Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın makamında yenilendi.

24.12.2019 08:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:33 Hizmet-iş sendikasıyla sözleşme yenilendi

Belediyesi kadrolu işçilerinin sosyal hakları, çalışma şartları ve uygulanacak zamlar olmak üzere en ince ayrıntısına kadar hazırlana sözleşme, Cabbar Başkan ile Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik'in imzasıyla hayata geçirildi.

Develi Belediyesiyle çalışmanın kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu ve çalışma şartlarının ortalamanın üstünde olduğunu belirten Şube Başkanı Çelik'e teşekkürlerini ileten Cabbar Başkan "Personelimize ve hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Belediyemizin başarısı personellerimizin başarısına bağlıdır. Bu hususta yaptığımız bu sözleşmenin personelimizin başarılarını artırmasını diliyorum" dedi.


Hizmet İş Sendikası, Develi Belediyesi, Hak İş, Develi, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:50   Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi - Haber
09:50   Silahlı kavgaya müdahale eden bekçi vuruldu - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
09:50   Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili... - Haber
09:46   Kediler üşümesin diye 150 adet kedi evi yaptı - Haber
09:35   Son dakika: ABB Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e dava açacak - Haber
09:08   Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını - Haber
09:00   Çankırı'da 2 tır çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti - Haber
09:00   Bir otomobil parasına aldığı doğanı bakanlık izni ile Türkiye'ye getirdi - Haber
08:21   TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı! Kumar oynayanlara verilen ceza yükseltildi - Haber
24.12.2019 09:51:52