Hizmet-iş sendikasıyla sözleşme yenilendi

Develi Belediyesi kadrolu işçilerinin sosyal hakları, çalışma şartları ve uygulanacak zamlar olmak üzere en ince ayrıntısına kadar hazırlana sözleşme, Cabbar Başkan ile Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik'in imzasıyla hayata geçirildi.

Develi Belediyesiyle çalışmanın kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu ve çalışma şartlarının ortalamanın üstünde olduğunu belirten Şube Başkanı Çelik'e teşekkürlerini ileten Cabbar Başkan "Personelimize ve hepimize hayırlar getirmesini diliyorum. Belediyemizin başarısı personellerimizin başarısına bağlıdır. Bu hususta yaptığımız bu sözleşmenin personelimizin başarılarını artırmasını diliyorum" dedi.