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Hizmet-İş'ten 'Biz bize yeteriz' kampanyasına tam destek

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "BİZ BİZE YETERİZ" kampanyasına Hizmet-İş ailesi olarak tam destek verdiklerini söyledi.

02.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:03
Hizmet-İş'ten 'Biz bize yeteriz' kampanyasına tam destek
Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "BİZ BİZE YETERİZ" kampanyasına Hizmet-İş ailesi olarak tam destek verdiklerini söyledi.

Çelik, bütün dünyayı saran Covid 19 salgını dolayısıyla ülkemizde de bir çok kişinin zor durumda kaldığını ve bu salgının en aza indirilmesi için 1 'er maaşlarını bu kampanya için bağışlayarak katkıda bulundukları belirterek şu şekilde devam etti, " Sağlık ve Çalışma Bakanlığımızın almış olduğu tedbirleri sendika olarak bizlerde önemsiyor ve üyelerimize ve tüm Kayserili hemşerilerimize zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını söylüyoruz. Fakat bir gerçek var ki belediyelerimizin temizlik işleri başta olmak üzere bazı birimlerinde çalışan üyelerimiz var. Çalışan arkadaşlarımıza da alınan tedbirler konularında bilgilendirme yapmaya gayret ediyoruz. Şehrimizde de bir çok özel sektör salgın dolayısıyla faaliyetini durdurmuş ve buna bağlı olarak işsiz sayısı artmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya HAK-İŞ, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan öncülüğünde tam destek verdiğimizi ve 01.04.2020 tarihinde Vakıfbank'a yapmış olduğumuz bağış haricinde şube başkanı, şube başkan yardımcısı ve şube çalışanlarımız olarak 1'er maaş bağışlayarak katkıda bulunuyoruz." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hizmet İş Sendikası, Cumhurbaşkanı, Kayseri, Hak İş, Güncel
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