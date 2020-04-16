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Hizmet-İş'ten Palancıoğlu'na Teşekkür

Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Melikgazi Belediyesinde çalışan işçilere dağıttığı iaşelerle ilgili açıklamada bulunarak Belediye Başkanı Palancıoğlu'na teşekkür etti.

16.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:34
Hizmet-İş'ten Palancıoğlu'na Teşekkür
Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Melikgazi Belediyesinde çalışan işçilere dağıttığı iaşelerle ilgili açıklamada bulunarak Belediye Başkanı Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Çelik, "Covid 19 ile mücadelede gece gündüz demeden çalışan üyelerimize Belediye Başkanımızın bu fedakarlıkları için iaşe alışveriş çeki hediye etti. Fedakarca çalışan işçilerimizin bu yönde takdir eden Palancıoğlu Başkanımızı bizde alkışlıyoruz. Çalışmalarımız esnasında başkanımız bizleri sahada hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Ülkemize her konuda referans belediye olarak adını duyuran Melikgazi Belediyemiz sadece bu süreç değil, her zaman ihtiyaç sahibi olan hemşerilerimize gereken gıda desteğini yapmaktadır. Özellikle üyelerimize yapılan bu yardım bizleri ve üyelerimizi sevindirmiştir. Verilen bu iaşe ve alışveriş çeki aynı zamanda Ramazan ayı içinde verilecek. Yani bugün birimlerde dağıtılan çek aynı şekilde Ramazan ayında da üyelerimizin tamamına verilecek" dedi.

Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimizi söyleyen Çelik şu şekilde devam etti, "İnşallah kısa zamanda bu süreci atlatırız. Belediye hizmetleri bu süreçte hiçbir şekilde aksamadan devam ediyor. Ülke olarak zor şartlardan geçiyoruz. Raporlu ve risk grubunda olan üyelerimizin idari izinli sayılmasıyla bilhassa temizlik işleri ve geri dönüşüm de çalışan arkadaşlarımızın iş yükü iki üç katına çıktı. Bunan dolayı da çalışan tüm üyelerimizin Allah yardımcıları olsun. Melikgazi Belediyesin de çalışan üyelerimizde bu iaşenin dağıtılması bizleri sevindirdi. Başkanımıza dağıtmış olduğu bu iaşe için üyelerimiz, sendikam ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Hizmet İş Sendikası, Melikgazi, Kayseri, Güncel
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