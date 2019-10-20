Hizmet-İş ve Büyükşehir Belediyesinden anlamlı video

ERZURUM - Hak-İş Konfederasyonun kuruluşunun 44. yılı münasebetiyle Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir video yayımladı. Farklı meslek gruplarından 19 kişinin rol aldığı videonun yönetmenliğini Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında yönetmenlik yapan Emrah Çılgı yaptı. Video'da Büyükşehir Belediyesinde çalışan İtfaiye, zabıta, hayvan barınağı görevlileri ve çeşitti meslek gruplarından belediye çalışanları yer aldı.Çalışanlar videoda şu ifadelere yer verdi: " Haberlerimizi, enerjimizi, iletişimimizi, güvenliğimizi, mesleğimizi, çalışmalarımızı, gücümüzü, mücadelemizi, hukukumuzu, emeğimizi, huzurumuzu, hakkımızı, alın terimizi, hak ile, hukuk ile, emek ile, mücadele ile, vicdan ile koruyup kollayan Hak-İş Konfederasyonunun 44. yılı kutlu olsun"Hak-İş Konfederasyonu Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal ise yayımladığı mesajında, "Mazlumların, mağdurların adına kurulan Konfederasyonumuz bugün gelinen noktada 670 bin üyesiyle güçlü bir federasyon haline gelmiştir. Sahada vermiş olduğu üstün bir performansla güçlü bir konfederasyon olduğumuzu gösterdik. Sosyal alanda, ülke problemlerinde öncü hale gelmiştir. Türkiyemizi en iyi şekilde temsil eder durumdayız. Bu açıdan Hak- İş konfederasyonumuzun 44. yıldönümünü kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA