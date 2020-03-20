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Hizmet sektörü plazalarda çalışmasını sürdürüyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi, eğlence, yemek ve alışveriş mekanlarının kapanması trafiği rahatlatırken, bazı hizmet sektörü kolları çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

20.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:02
Hizmet sektörü plazalarda çalışmasını sürdürüyor
İstanbul 'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi, eğlence, yemek ve alışveriş mekanlarının kapanması trafiği rahatlatırken, bazı hizmet sektörü kolları çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle finans, bankacılık, yayıncılık, dış ticaret, sağlık ve gıda ürünleri tedarik ve ticaret şirketleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çağrı merkezleri, telekomünikasyon, şirket genel müdürlüklerinde kalabalık çalışma ofisleri arı kovanı gibi hizmet veriyor. Kısmen bazı çalışanların eve gönderilmesi ve izin kullandırılması ile yoğunluk azaltılsa da toplu çalışma hayatının olduğu plazalarda hijyenik ortam ön plana çıktı.

Yüzlerce kişinin kullandığı, toplu ulaşımın ve servisin kullanıldığı şirketlerde düzenli ilaçlama yapılıyor. İşyerine girerken, çalışanların termal kamera veya infrared ısı ölçerler ile vücut ısıları kontrol ediliyor. Otoparklarda araçların içi dezenfekte ediliyor. Bina yönetimleri, çalışanların sağlığını korumak için ilaçlama çalışmalarını düzenli bir periyoda bağladı. Yerel yönetimlerin de ilaçlama çalışmalarını artırması ile büyük kurumların yönetimleri de hijyen şartlarını akredite firmalar üzerinden yürütüyorlar. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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