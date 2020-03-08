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Hizmet ticaretini 'taşımacılık' sırtladı

2018'de 24,6 milyar dolarlık taşımacılık hizmeti ihracatı yapılırken, bu alanda 9,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

08.03.2020 13:32
Hizmet ticaretini 'taşımacılık' sırtladı
2018'de 24,6 milyar dolarlık taşımacılık hizmeti ihracatı yapılırken, bu alanda 9,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İhracat, Ekonomi
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