Hizmet ticaretini 'taşımacılık' sırtladı
2018'de 24,6 milyar dolarlık taşımacılık hizmeti ihracatı yapılırken, bu alanda 9,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.
08.03.2020 13:32
2018'de 24,6 milyar dolarlık taşımacılık hizmeti ihracatı yapılırken, bu alanda 9,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Hizmet ticaretini 'taşımacılık' sırtladı
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