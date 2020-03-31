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Hizmet-ÜFE aylık yüzde 0,80 arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi Şubat ayında yıllık yüzde 13,10, aylık yüzde 0,80 arttı.

31.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:22
Hizmet-ÜFE aylık yüzde 0,80 arttı
Hizmet üretici fiyat endeksi Şubat ayında yıllık yüzde 13,10, aylık yüzde 0,80 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı şubat ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,10 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,68 artış gösterdi.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE yıllık yüzde 14,68 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14,68, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 15,13, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 18,66, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12,95, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 11,46 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde H-ÜFE aylık yüzde 0,33 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,33, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,19, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,13 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,05 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,73, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,13 artış gerçekleşti.

Yıllık azalış sadece yüzde 0,53 ile telekomünikasyon hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 0,53 azalış gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetlerinde 23,19, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 22,51, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 22,01 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 9,93 ile hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde gerçekleşti

H-ÜFE sektörlerinden hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde yüzde 9,93, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,05, konaklama hizmetlerinde yüzde 1,80 azalış gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 7,05, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 6,83, reklamcılık ve piyasa araştırma hizmetleri yüzde 5,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi
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