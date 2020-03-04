Hizmet ÜFE Ocak'ta yüzde 2,90 arttı

Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 12,29, aylık yüzde 2,90 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ocak ayı 'Hizmet Üretici Fiyat Endeksi' (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,29 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,26 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE YILLIK YÜZDE 12,95 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 12,95, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 15,19, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,21, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 16,32, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,94, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 12,14 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE AYLIK YÜZDE 2,72 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,72, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,70, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,76, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,90, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,52 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0,18 İLE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 0,18, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 7,27, veterinerlik hizmetleride yüzde 7,32 olarak gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetlerinde 20,97, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 18,79, konaklama hizmetlerinde yüzde 18,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 15,40 İLE PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 15,40, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 2,31, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 0,13 azalış gerçekleşti. Buna karşılık hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 12,28, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 9,23, istihdam hizmetleri yüzde 8,63 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA