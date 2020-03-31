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Hizmet üretici fiyatları Şubat'ta yüzde 0.8 yükseldi

Hizmet üretici fiyatları (H-ÜFE) Şubat ayında, aylık bazda yüzde 0.8, yıllık bazda da yüzde 13.1 yükseldi.

31.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:26
Hizmet üretici fiyatları Şubat'ta yüzde 0.8 yükseldi

Hizmet üretici fiyatları (H-ÜFE) Şubat ayında, aylık bazda yüzde 0.8, yıllık bazda da yüzde 13.1 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre hizmet üretici fiyatları yılın ilk iki ayında yüzde 3.73 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 14.68 yükseldi.

H-ÜFE, yıllık bazda;

ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14.68,

konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 15.13,

bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5.16,

gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 18.66,

mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 12.95,

idari ve destek hizmetlerinde yüzde 11.46 yükseldi.

H-ÜFE aylık bazda;

ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0.33,

konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0.19,

bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3.13,

mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2.73,

idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0.13 artarken,

gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1.05 azaldı.

H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetlerinde yıllık bazda yüzde 0.53 azalış gerçekleşti. Buna karşılık posta ve kurye hizmetlerinde 23.19, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 22.51, depolama ve destek hizmetleri, taşımacılık için yüzde 22.01 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden hava yolu taşımacılığı hizmetlerinde aylık yüzde 9.93, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4.05, konaklama hizmetlerinde yüzde 1.80 azalış gerçekleşti.

Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 7.05, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri yüzde 6.83, reklamcılık ve piyasa araştırma hizmetleri yüzde 5.97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik)


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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