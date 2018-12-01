Kırgızistan Uyruklu Hizmetçi Kadın, Temizliğe Gittiği Evin Kasasını Soydu

Zeytinburnu'nda Kırgızistan uyruklu hizmetçi bir kadın, temizliğe gittiği evi soydu. Evden 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saat çalan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

HİZMETÇİ OLARAK GİRDİĞİ EVİ SOYDU

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'nda E.T. adlı bir kadın soyulduğunu ileri sürerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İfadesinde, kasasından 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saatlerin çalındığını söyleyen E.T., 15 gün önce evine Kırgızistan uyruklu Muborakkhon İ. (33) isimli bir kadını hizmetçi olarak işe aldığını ve kendisine bu olaydan sonra ulaşamadığını söyledi.

ŞÜPHELİ KADIN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine Hırsızlık büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin çalışma izni olduğu ve 3 yıldır Türkiye'de olduğu belirlendi. Şüphelinin izini Üsküdar'da bulan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE GİZLİCE TAKİP EDİP KASANIN ŞİFRESİNİ ÖĞRENMİŞ

Şüphelinin üstünde yapılan aramada, E.T.'nin evinden çalınan saat, çanta ve para bulundu. Şüphelinin çaldığı paranın bin lirasını harcadığı belirlendi. Şüpheli kadının, E.T.'yi evde gizlice takip ederek kasanın şifresini öğrendiği anlaşıldı. -