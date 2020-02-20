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Hizmetçiler setinden ilk kareler...

Kanal D'nin başrollerini Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı dram-entrika türündeki dizisi Hizmetçiler çok yakında başlıyor.

20.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:08Hizmetçiler setinden ilk kareler...

Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay'ın yönetmenliğini ise Metin Balekoğlu'nun üstlendiği dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkilerinin konu alındığı diziden ilk karelerde basına yansıdı.

Meksika'da "Ellas son La Alegria Del Hogar", Amerika'da "Devious Maid's" adı ile yayınlanmış ve büyük ses getirmiş olan, senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen'in kaleme aldığı "Hizmetçiler" çok yakında Kanal D'de.


Kanal D, Magazin

Kaynak: Bültenler

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